2025. november 17. hétfő 10:18

Záporok, jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

Záporok alakulhatnak ki hétfőn Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

 

 

 

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is záporok kialakulására kell számítani hétfőn, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

 


 


 

 

 

MTI