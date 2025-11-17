Záporok, jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára

Záporok alakulhatnak ki hétfőn Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is záporok kialakulására kell számítani hétfőn, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.