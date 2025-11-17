Záporok, jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Baranyára
2025. november 17. hétfő 10:18
Záporok alakulhatnak ki hétfőn Baranyában is - derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.
A veszélyjelzés szerint Baranya vármegyében is záporok kialakulására kell számítani hétfőn, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Jön az első hó, viharos széllel...
- Elhunyt a pécsi szívklinika volt...
- Pécsett mentettek életet: a tűzoltó...
- Elindult az egyhetes rendőrségi...
- Záporok, jégeső miatt adtak ki...
- Ultramodern inkubátort fejlesztenek a...
- Harmincnyolc határsértő ellen...
- Adócsökkentési megállapodást...
- Több mint félezer gólyafi repült ki...
- Decemberben változik a menetrend,...