Nincs pardon, bezárathatja a rendőrség a drogfészkeket
2025. november 19. szerda 07:37
Indul a drogfészkek bezárása: a rendőrség akár három hónapra is lakatot tehet a drogkereskedelemben érintett gyanús üzletekre, helyekre - írta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében.
Az új kormánydöntést ismertetve Horváth László kiemelte: a rendőrség mostantól a büntetőeljárás lezárultáig, de legfeljebb három hónapra azonnal bezárathat minden olyan üzletet vagy helyiséget, ahol megalapozottan felmerül a drogok előállításának, kereskedelmének vagy fogyasztásának gyanúja.
"Ezzel új, rendkívül erős eszközt kapott a rendőrség a kábítószer elleni küzdelemhez. A közelmúltban számos nyomozás szálai vezettek ilyen helyekre, és a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen" - szögezte le.
Hozzátette: a jogszabályt kedden hirdetik ki a Magyar Közlönyben.
"Világossá tettük, hogy a kábítószer elleni küzdelemben nincs alku. Folytatjuk a kábítószer kisöprését Magyarországról - a drogkeverők, a drogdílerek és a drognak teret adó szórakozóhelyek, üzletek lekapcsolását. Nincsenek érinthetetlenek, mindenkinek vállalnia kell a felelősséget - különösen azoknak, akik fiatalok életével játszanak" - írta a kormánybiztos.
MTI
