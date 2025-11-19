Hatalmas, huszonkét kilogrammos pontyot fogott egy horgász Mohácsnál!

Nem mindennapi fogást könyvelhetett el egy mohácsi horgász, Brenka Pál, számolt be róla szerdán a Busó Fishing csapata.

"Brenka Pali bácsi ismét odatette magát!

Egy gigaponty az öreg Dunából - ilyen fogás csak annak jár, aki ismeri minden kanyarát, minden sodrását. A mohácsi horgászok nem véletlenül vannak az ország élvonalában...", írták bejegyzésükben.

November elsején ugyancsak Mohácsnál akadt horogra egy egészen kivételes méretű harcsa.

Amint akkor erről beszámoltunk , 225 centiméter hosszú, 102 kilogramm súlyú harcsát fogott a Dunában egy mohácsi horgász, Hajósovics Márk.

A halat úgynevezett vertikális pergető módszerrel sikerült horogra csalni. Ennek lényege, hogy a ragadozók számára kívánatos mozgást nem a műcsali oldalirányú, hanem függőleges mozgatásával érik el.

Súlyát tekintve tudomásunk szerint ez a harcsa tartja az új magyarországi dunai rekordot.