Hatalmas, huszonkét kilogrammos pontyot fogott egy horgász Mohácsnál!
2025. november 19. szerda 11:13
Nem mindennapi fogást könyvelhetett el egy mohácsi horgász, Brenka Pál, számolt be róla szerdán a Busó Fishing csapata.
"Brenka Pali bácsi ismét odatette magát!
Egy gigaponty az öreg Dunából - ilyen fogás csak annak jár, aki ismeri minden kanyarát, minden sodrását. A mohácsi horgászok nem véletlenül vannak az ország élvonalában...", írták bejegyzésükben.
November elsején ugyancsak Mohácsnál akadt horogra egy egészen kivételes méretű harcsa.
Amint akkor erről beszámoltunk, 225 centiméter hosszú, 102 kilogramm súlyú harcsát fogott a Dunában egy mohácsi horgász, Hajósovics Márk.
A halat úgynevezett vertikális pergető módszerrel sikerült horogra csalni. Ennek lényege, hogy a ragadozók számára kívánatos mozgást nem a műcsali oldalirányú, hanem függőleges mozgatásával érik el.
Súlyát tekintve tudomásunk szerint ez a harcsa tartja az új magyarországi dunai rekordot.
M. B. - Fotó: Facebook/Busó Fishing
