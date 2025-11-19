Hargitai János: 2026-ban az egész nemzetet megszólító emlékévet terveznek

Hargitai János a Mohács emléktörvényről szóló javaslat egyik benyújtójaként, illetve a mohácsi csata 500. évfordulójának miniszteri biztosaként szerdán parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, 2026-ban az egész nemzetet megszólító emlékévet terveznek.

A felkészülésről szólva kiemelte az emlékév nyújtotta területfejlesztési lehetőségeket (elsősorban útfelújításokat) csakúgy, mint emlékhelyek megvalósítását, felújítását, a regionális emlékezeti hagyományok ápolását.

A 450. évfordulóra létrehozott emlékhely átépítése a program egyik lényegi pontja, de számos más fejlesztés is zajlik mind az 1526-os mohácsi csatához, mind az 1687-es, második mohácsi csatának is nevezett nagyharsányi csatához kapcsolódóan - jelezte.

Leszögezte, hogy 1526. augusztus 29-én világtörténelmi jelentőségű esemény zajlott a mohácsi síkon: az addig erős Magyar Királyság meggyengült, a Jagelló államszövetség szétesett, a Habsburgok pedig közel 400 évre a térség uraivá váltak. A csata résztvevőinek többsége hősként küzdött és szállt szembe az akkori világ vezető hatalmával - hangsúlyozta.

Emlékeztetett arra, hogy több rangos tudományos műhely is kutatja a csata történetét, a kormány pedig mind a történeti kutatásokat, mind a régészeti feltárásokat támogatja.

Kiemelte, hogy a csatatéren 15 ezer ember is el lehet hantolva, ők sosem kaptak igazi kegyeletet. A kutatások egyik célja a csata résztvevőinek minél teljesebb azonosítása, az emlékév során pedig a tömegsírokban feltárt maradványok újraszentelése is megtörténik - közölte.

A törvényjavaslat szerint az Országgyűlés fejet hajt a magyarságnak és szövetségeseinek a mohácsi csatasíkon 1526. augusztus 29-én hazánk és Közép-Európa hősies védelmében tanúsított, bátor és önfeláldozó helytállása előtt, és az 500. évforduló alkalmából a 2026-os évet a mohácsi csata hőseinek emlékévévé nyilvánítja.

A kormány nevében felszólaló Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt években területfejlesztési forrásokkal és a Mohács-kutatás támogatásával is hozzájárult a csata emlékezetének fenntartásához.

Méltó dolog megemlékezni a hősies mohácsi küzdelemre - emelte ki, hozzátéve: a mohácsi csata fontos emlékeztető arra, hogy a magyar nemzet még ilyen tragédia után is fel tudott állni, és megőrizte nyelvét, kultúráját, keresztény hitét.

Elmondta azt is: a hősök előtt tisztelegve a kormány támogatja a 2026-os év emlékévvé nyilvánítását.