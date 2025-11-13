Pénteken nyit a pécsi jégpálya, drágulnak a jegyek
2025. november 13. csütörtök 08:20
A PSN Zrt. tájékoztatja a korcsolyázni vágyókat, hogy a Pécs Városi Műjégpálya 2025. november 14-én, pénteken 17 órakor megnyitja kapuit a közönség előtt.
Róth Ernő, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a nyitáshoz szükséges javításokat és karbantartási feladatokat a szakemberek elvégezték, így a jégpálya üzembiztosan és biztonságosan működhet a szezonban.
A közönségkorcsolya nyitvatartása az idei szezonban az alábbiak szerint alakul:
hétfő-csütörtök: 9:00-12:00 és 13:00-16:00
péntek-vasárnap: 9:00-12:00, 13:00-16:00 és 17:00-20:00
A téli szünetben változik a nyitvatartás, amelyről a PSN Zrt. a későbbiekben ad tájékoztatást.
A vezérigazgató-helyettes hozzátette, hogy a költségek folyamatos emelkedése miatt mintegy 20%-os jegyáremelésre volt szükség.
Az új árak szerint a felnőtt belépő 2.200 Ft/fő, a diák- és nyugdíjasjegy 1.600 Ft/fő, ugyanakkor a Pécs Városi Műjégpálya országos viszonylatban továbbra is az egyik legkedvezőbb belépőárakkal várja a látogatókat.
A PSN Zrt. idén is különösen kedvezményes, diákcsoportoknak szóló belépőárakat kínál a regisztrált iskolai csoportok számára. Az intézmények körlevélben kapják meg a regisztrációs linket, amelyen keresztül jelentkezhetnek a programra.
A 2025/2026-os szezonban is számos programmal készülnek: lesznek jégdiszkók, valamint a Jégpályák Éjszakája is a hagyományokhoz híven várja majd az érdeklődőket.
EQM - Fotó: MTI/Sóki Tamás
