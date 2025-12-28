Nyoma veszett egy mohácsi nőnek, Kovács Barbarának
2025. december 28. vasárnap 09:55
A mohácsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 27 éves nő eltűnése kapcsán.
A Mohácsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kovács Barbara ügyében.
Barbara eltűnését a testvére jelentette be a rendőrségen, mert hónapok óta nem tudnak róla semmit. A 27 éves nő tartózkodási helye azóta is ismeretlen, életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A nő körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, haja rövid, barna, szeme barna.
Utolsó ruházata ismeretlen, testvére elmondása szerint állandóan baseball sapkát visel.
A Mohácsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
