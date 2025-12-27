Tömegkarambol miatt lezárták a Tüzér utcát Pécsett

Összeütközött öt személyautó Pécsen, a Tüzér utcában, a Közraktár utca közelében szombaton reggel.

A pécsi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.