Fontos határidő közeleg, autósok tízezreit érinti

December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél fontos határnap - hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Piaci becslések szerint több mint 65 ezer gépjármű-tulajdonos mondta fel december elsejéig az év végén lejáró kötelező biztosítását. Nekik december 31-e éjfélig kell új biztosítási szerződést kötniük.

Bár az érintett autósok zöme már a novemberi felmondással egy időben intézkedett az új biztosításról is, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy több ezer szerződő erre csak decemberben kerít sort - ismertették az MTI-nek küldött tájékoztatásban.

Aki az új szerződés megkötését elmulasztja, január elsejétől azonnal fedezet nélkül marad. Ezzel súlyos kockázatot vállal, mert ha kárt okoz, neki kell állnia a kártérítést, ami személyi sérülés esetén akár több tízmilliós összeget is elérhet.

Másrészt a normál díj többszörösét lesz kénytelen utólag megfizetni a fedezetlenségi díjra vonatkozó szabályok szerint - jelezte a szövetség.



Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke kiemelte, hogy célszerű utánajárni a szerződés sorsának, ha valaki időben intézkedett az új szerződésről, de a szerződéskötésről nem kapott visszajelzést a biztosítótól vagy a közvetítő alkusztól.

Az első díjrészlet esedékessége január 1-je, de ennek befizetésére a szerződést váltó autósoknak 2026. március 1-jéig van lehetősége. A biztosítójuknál maradó ügyfeleknek ugyanakkor a normál rend szerint, azaz legkésőbb január végéig kell rendezniük a biztosítás díját.



