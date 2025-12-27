A Pécsi Egyházmegyében a székesegyházban celebrált misével zárul a jubileumi szentév

A remény zarándokai mottóval meghirdetett 27. szentév záró szentmiséjét 2026. január 3-án, szombaton 10.30 órakor celebrálja Felföldi László megyéspüspök az egyházmegye papságának jelenlétében a székesegyházban a Pécsi Egyházmegye hívő közössége számára.

Mint ismert, a Katolikus Egyház 2025-ben egyetemes jubileumot ünnepelt. A szentévre vonatkozó pápai bulla szerint a szentév 2024. december 24-én vette kezdetét, amikor a néhai Ferenc pápa megnyitotta a Szent Péter-bazilika szent kapuját. A jubileum 2026. január 6-ig tart, amikor immár XIV. Leó pápa zárja le a bazilika 25 évente megnyíló szent kapuját.

Ferenc pápa döntése értelmében a szentévet megnyitó ünnepi szentmisét az egyházmegyék székesegyházaiban is bemutatták, ahol a Szentatya szándékára minden megyéspüspök külön is meghirdette a szentévet egyházmegyéje számára. Felföldi László pécsi megyéspüspök 2025. január 4-én nyitotta meg a jubileumi szentévet a Pécsi Egyházmegye hívő közössége számára az egyházmegye papságának jelenlétében.

A 2025-ös szentév hivatalos mottója Peregrinantes in spem, magyarul A remény zarándokai volt, mellyel Ferenc pápa arra hívott, hogy Krisztusban bízva, egyénileg és közösségeinkben is éljük meg a reményt, a kiengesztelődést és a szeretet gyakorlását.

A jubileumi évet nemcsak azért nevezik szentévnek, mert ünnepélyes szent rítusok, szertartások kísérik, hanem azért is, mert az egyik célja az életszentség előmozdítása. Azt hivatott szolgálni, hogy megszilárdítsa a hitet, elősegítse a szolidaritás cselekedeteit és a testvéri szeretetközösséget az Egyházban és a társadalomban.

A szentév a híveket a Krisztusba, az egyetlen Üdvözítőbe vetett hit őszintébb és következetesebb megvallására hívja és ösztönzi, melyet számos közösségi program és zarándoklat segített egyházmegyénkben és a plébániai közösségekben is.