Szilveszter előtt is akcióznak a NAV baranyai ellenőrei
2025. december 28. vasárnap 13:03
A NAV baranyai munkatársai december 29. és január 4. között a kedden Pécs belvárosában és Uránvárosban a szilveszterhez és az újévhez köthető szezonális termékeket értékesítőket, illetve a pirotechnikai termékeket közterületen árusító vállalkozásokat ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
