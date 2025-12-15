Ma és kedden is megcsodálhatjuk a pécsi pályaudvaron a fénymozdonyt
2025. december 15. hétfő 11:05
Idén ismét járja az országot karácsonyi fényekbe öltöztetett V43-as mozdony. A járművet megcsodálhatjuk Pécsett is, decemberben erre ma és kedden lesz lehetőségünk, közölte a MÁV.
Az ünnepi időszak alatt az ország szinte minden fővonalán látható lesz a feldíszített mozdony. E
A mozdonyt egy 3500 LED-ből álló, 600 méter hosszú fényfüzér díszíti. Az ünnepi időszak alatt az ország szinte minden fővonalán találkozhatnak majd vele az utasok.
A Sziliről: A villamosítás terjedésével szükségessé vált egy nagysorozatú villamosmozdony építése.
1960-ban egy szilícium-egyenirányítós (erről kapta az elnevezést) mozdony licencét megvásárolva indult el a Szilik azóta is tartó pályafutása.
Az első hét mozdonyt a németországi Essenben gyártották, de a V43 1008 pályaszámú mozdony már Magyarországon, Budapesten készült.
A mozdonyok villamos részét a Ganz Villamossági Művek, járműszerkezeti részeit a Ganz-MÁVAG gyártotta. 1963 és 1982 között közel 400 mozdonyt állítottak üzembe. Az idők során több felújításon és átalakításon estek át, így jöttek létre a 2000-es Papagáj és a 3000-es Cirmos Szilik.
Pécsett decemberben kétszer, 15-én és 16-án láthatjuk majd:
december 15.
- Délelőtt 11:53-kor indul Budapest Keleti pályaudvarról Pécs felé.
- Délután 17:14-kor Pécs állomásról indul vissza Budapest Keleti pályaudvarra.
december 16.
- Kora délután 13:53-kor indul Budapest Keleti pályaudvarról Pécs felé.
- Este 19:14-kor Pécs állomásról indul vissza Budapest Keleti pályaudvarra.
Forrás: MÁV
