Ma és kedden is megcsodálhatjuk a pécsi pályaudvaron a fénymozdonyt

Idén ismét járja az országot karácsonyi fényekbe öltöztetett V43-as mozdony. A járművet megcsodálhatjuk Pécsett is, decemberben erre ma és kedden lesz lehetőségünk, közölte a MÁV.

Az ünnepi időszak alatt az ország szinte minden fővonalán látható lesz a feldíszített mozdony. E

A mozdonyt egy 3500 LED-ből álló, 600 méter hosszú fényfüzér díszíti. Az ünnepi időszak alatt az ország szinte minden fővonalán találkozhatnak majd vele az utasok.

A Sziliről: A villamosítás terjedésével szükségessé vált egy nagysorozatú villamosmozdony építése.

1960-ban egy szilícium-egyenirányítós (erről kapta az elnevezést) mozdony licencét megvásárolva indult el a Szilik azóta is tartó pályafutása.

Az első hét mozdonyt a németországi Essenben gyártották, de a V43 1008 pályaszámú mozdony már Magyarországon, Budapesten készült.

A mozdonyok villamos részét a Ganz Villamossági Művek, járműszerkezeti részeit a Ganz-MÁVAG gyártotta. 1963 és 1982 között közel 400 mozdonyt állítottak üzembe. Az idők során több felújításon és átalakításon estek át, így jöttek létre a 2000-es Papagáj és a 3000-es Cirmos Szilik.

Pécsett decemberben kétszer, 15-én és 16-án láthatjuk majd:

december 15.

Délelőtt 11:53-kor indul Budapest Keleti﻿ pályaudvarról Pécs﻿ felé.

Délután 17:14-kor Pécs﻿ állomásról indul vissza Budapest Keleti﻿ pályaudvarra.

december 16.