Letért az útról és felborult egy autó Somberek határában
2025. december 15. hétfő 15:18
Oldalára borult egy gépkocsi Somberek közelében, az 5606-os út 8-as kilométerszelvényénél hétfőn kora délután.
A vezető a véméndi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig saját erejéből ki tudott szállni a járműből.
Az egység a kerekeire állítást követően megkezdte a bajba került autó áramtalanítását.
A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
