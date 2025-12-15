Letért az útról és felborult egy autó Somberek határában

Oldalára borult egy gépkocsi Somberek közelében, az 5606-os út 8-as kilométerszelvényénél hétfőn kora délután.

A vezető a véméndi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig saját erejéből ki tudott szállni a járműből.

Az egység a kerekeire állítást követően megkezdte a bajba került autó áramtalanítását.

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.