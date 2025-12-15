Elindult a vasárnapig tartó rendőrségi razzia az utakon
2025. december 15. hétfő 15:48
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség december 15. és december 21. között az ország útjain - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.
A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése - áll a közleményben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Letért az útról és felborult egy autó...
- Áramot vezetett egy pécsi fémkapuba -...
- Elindult a vasárnapig tartó...
- Tizenhárom határsértő ellen...
- Ma és kedden is megcsodálhatjuk a...
- Karambol Bólynál: egy ember beszorult...
- Így alakulnak a fenyőfaárak az idei...
- Első jelentkezőit várja a PTE...
- Baranya legsportszerűbb csapatait...
- Két baranyai városban is akcióznak a...