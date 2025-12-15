Fagy, köd, ónos szitálás: ez vár ránk kedden

Az ország nagyobb részén kedden is borult, párás idő várható.

Szitálás, ónos szitálás előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett enyhébb lehet az idő.