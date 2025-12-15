Fagy, köd, ónos szitálás: ez vár ránk kedden
2025. december 15. hétfő 19:30
Az ország nagyobb részén kedden is borult, párás idő várható.
Szitálás, ónos szitálás előfordulhat.
A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett enyhébb lehet az idő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Letért az útról és felborult egy autó...
- Elindult a vasárnapig tartó...
- Fagy, köd, ónos szitálás: ez vár ránk...
- Áramot vezetett egy pécsi fémkapuba -...
- Első jelentkezőit várja a PTE...
- Ma és kedden is megcsodálhatjuk a...
- Így alakulnak a fenyőfaárak az idei...
- Karambol Bólynál: egy ember beszorult...
- Baranya legsportszerűbb csapatait...
- Lángolt két garázs Baranyában,...