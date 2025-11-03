Eltűnt egy 14 éves mohácsi lány, egy Pécsre tartó buszra szállt fel még pénteken

Körözést adott ki a rendőrség, miután pénteken eltűnt egy 14 éves mohácsi lány, Barna Bianka. A lánynak azóta sem akadtak a nyomára, a bama.hu-nak nyilatkozó édesanyja szerint egy Pécsre tartó buszra szállt fel pénteken, s a kutyáját is magával vitte.

A rendőrség közlése szerint Bianka 2011. február 23-án született Mohácson.

Testalkata vékony, testmagassága 166-170 cm, testsúlya 41-50 kilogramm. Haja szőke, hosszú, hátig érő, szeme kék.

A 14 éves mohácsi lány 2025. október 31-én ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról.

A bama.hu-nak nyilatkozva Bianka aggódó édesanyja elmondta, a lánya az apjánál él, Bárban. Csütörtökön valamin összekaptak. Az apja pénteken elment otthonról, mire hazaért, Bianka eltűnt.

A ház kamerája rögzítette, hogy 7 óra 56 perckor elhagyta a házat táskájával a hátán, bal oldalán két másik táska, kezében egy szatyor és a kutyája pórazon. Felszállt a 8:23-as buszra, ami Pécs fele ment. Sajnos több információnk nincs - mondta az édesanya, aki szerint lánya rossz társaságba keveredett.

- Nagyon rossz társaságba keveredett. Kollégiumba került, hogy elkerülje az intézetet, de börtönnek érezte ezt. Próbált mindent elkövetni, hogy elkerülje a kollégiumot. Barátai nincsenek. Mindenkinek hazudott, senkivel sem foglalkozott, csak a telefonjával élt. Akivel barátkozott, azoknál a rendőrök már jártak. Sehol sem találjuk még mindig.

A rendőrség kéri, hogy aki Barna Biankát felismeri, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, vagy látta őt, az jelentkezzen a rendőrségen a 112-es segélyhívó számon, vagy személyesen a Mohácsi Rendőrkapitányságon. Segítsük egy megosztással a hatóságok munkáját!

