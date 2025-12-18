Hónapok óta hiába keresnek egy fiatal mohácsi nőt, Kovács Barbarát

A mohácsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 27 éves nő eltűnése kapcsán.

A Mohácsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kovács Barbara ügyében.

Barbara eltűnését a testvére jelentette be a rendőrségen, mert hónapok óta nem tudnak róla semmit. A 27 éves nő tartózkodási helye azóta is ismeretlen, életjelet nem adott magáról. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A nő körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, haja rövid, barna, szeme barna.

Utolsó ruházata ismeretlen, testvére elmondása szerint állandóan baseball sapkát visel.

A Mohácsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!