Frontálisan ütközött két autó Pécsett, lezárták az utat
2025. december 18. csütörtök 14:51
Frontálisan karambolozott két személyautó Pécsen, a Meredek dűlő és a Kócsag köz találkozásánál csütörtökön kora délután.
A balesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
