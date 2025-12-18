Frontálisan ütközött két autó Pécsett, lezárták az utat

2025. december 18. csütörtök 14:51

Frontálisan ütközött két autó Pécsett, lezárták az utat

Frontálisan karambolozott két személyautó Pécsen, a Meredek dűlő és a Kócsag köz találkozásánál csütörtökön kora délután.

 

 

A balesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Forrás: Katasztrófavédelem