Frontálisan ütközött két autó Pécsett, lezárták az utat

Frontálisan karambolozott két személyautó Pécsen, a Meredek dűlő és a Kócsag köz találkozásánál csütörtökön kora délután.

A balesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.