Orbán Viktor ismertette a nemzeti konzultáció eredményeit
2025. december 17. szerda 15:08
A magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik és elutasítják a baloldali megszorításokat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.
A miniszterelnök Brüsszelben azt mondta: nem érkezett üres kézzel, vele van "1,6 millió magyar ember véleményének súlya".
Túl vagyunk minden idők egyik legsikeresebb konzultációján, amelynek az eredményei egyértelműek: a magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik és elutasítják a baloldali megszorításokat - mondta a kormányfő.
Hozzátette:
az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalék nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, 96 százalék nemet mondott az édesanyák és fiatalok adómentességének eltörlésére.
Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett és 98 százaléknyian nemet mondtak a társasági adó megemelésére - sorolta, kiemelve, a magyarok "nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét".
"Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak. Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának otthon, Budapesten, Magyarországon és itt, Brüsszelben" - fogalmazott.
MTI
