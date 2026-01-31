Ha tűzoltónak állna Baranyában, itt a megfelelő alkalom!

2026. január 31. szombat 08:20

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.

 

 

A beosztás betöltésének feltételei:

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
18. és 55 év közötti életkor,
állandó belföldi lakóhely,
középfokú állami iskolai végzettség,
a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel,
előnyt jelent: „C" kategóriás vezetői engedély.

Járandóságok:

A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei:

kiszámítható életpálya,
évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás,
teljesítményjuttatás,
egyenruházati ellátás.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó-igazolvány, hatósági igazolvány (TAJ), valamint az esetleges vezetői engedély másolata.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés folyamatos, amelyet a [email protected] e-mail címen tudnak fogadni önéletrajz megküldésével.

További információt a: +3672/587-112-es telefonszámon lehet kérni.

Forrás: Katasztrófavédelem