Ha tűzoltónak állna Baranyában, itt a megfelelő alkalom!

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.

A beosztás betöltésének feltételei:

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,

18. és 55 év közötti életkor,

állandó belföldi lakóhely,

középfokú állami iskolai végzettség,

a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel,

előnyt jelent: „C" kategóriás vezetői engedély.

Járandóságok:

A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei:

kiszámítható életpálya,

évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás,

teljesítményjuttatás,

egyenruházati ellátás.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó-igazolvány, hatósági igazolvány (TAJ), valamint az esetleges vezetői engedély másolata.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés folyamatos, amelyet a [email protected] e-mail címen tudnak fogadni önéletrajz megküldésével.

További információt a: +3672/587-112-es telefonszámon lehet kérni.

