Ha tűzoltónak állna Baranyában, itt a megfelelő alkalom!
2026. január 31. szombat 08:20
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.
A beosztás betöltésének feltételei:
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
18. és 55 év közötti életkor,
állandó belföldi lakóhely,
középfokú állami iskolai végzettség,
a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel,
előnyt jelent: „C" kategóriás vezetői engedély.
Járandóságok:
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik, melynek elemei:
kiszámítható életpálya,
évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás,
teljesítményjuttatás,
egyenruházati ellátás.
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adó-igazolvány, hatósági igazolvány (TAJ), valamint az esetleges vezetői engedély másolata.
Jelentkezés módja:
A jelentkezés folyamatos, amelyet a [email protected] e-mail címen tudnak fogadni önéletrajz megküldésével.
További információt a: +3672/587-112-es telefonszámon lehet kérni.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Dobrev Klára: vegyük el a határon...
- Orbán Viktor: a béke győzni fog...
- Ilyen is volt: nem sikerült a...
- Őriné dr. Fodor Márta újra megtalálta...
- Újabb részletek derültek ki a januári...
- A magyarok nagy többsége ellenzi a...
- Több, mint ötven éve költöztek be az...
- Elment a legenda: elhunyt Fenyő Miklós
- Ha tűzoltónak állna Baranyában, itt a...
- Volt egyszer egy Tejbisztró:...