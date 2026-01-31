Elmarad egy túra hétfőn az Abaligeti-barlangban
2026. január 31. szombat 07:09
Az Abaligeti-barlangban február 2-án, hétfőn a 14.00 órás túra technikai okok miatt elmarad, közölte a nemzeti park.
Ezen a napon a Denevérmúzeum ugyancsak 14.00 óráig tart nyitva.
Forrás: DDNP
