Baranyában két településen is szabadtéren mutatják be Krisztus szenvedéstörténetét

A Krisztus szenvedéstörténetét megelevenítő passió, mely Jézus jeruzsálemi bevonulásától a kereszthalálig mutatja be a nagyhét eseményeit, idén a Pécsi Egyházmegye két településén, Pécsen és Máriagyűdön is szabadtéri helyszínen lesz megtekinthető a nagyhetet megelőző hétvégén.

A passiójáték hagyománya eredetileg a szentírási szakaszok templomi felolvasásából fejlődött önálló, dramatizált műfajjá, amelyet a keresztény közösségek ma már világszerte életre keltenek a húsvétot megelőző napokban.

A passiójáték részesének lenni vagy megtekinteni megrendítő élményt nyújt, megérinti a szívet-lelket.

Pécsen március 28-án, szombaton 15.00 órai kezdettel láthatjuk a passiót a kivételes szépségű Tettye-parkban a Bólyi Keresztény Színjátszó Közösség előadásában.

Közreműködnek a Sopianae Reviviscit Történelmi, Hagyományőrző Egyesület tagjai, a Pécsi Katifi és a Szent Mór Iskolaközpont önkéntes fiataljai. A darab rendezője: Iváncsitsné Major Szilvia, zenei rendező: Iváncsits Tamás.

A máriagyűdi kegyhelyen március 29-én, vasárnap 15.00 órai kezdettel elevenednek meg Krisztus szenvedéstörténetének pillanatai szintén a helyi közösség tagjainak előadásában.

Akiknek nem nem lesz lehetőségük passiójáték megtekintésére, azok számára virágvasárnap és nagypénteken a katolikus templomokban feltárul Jézus szenvedésének története az evangélium fejezetein keresztül.

A részletekről a plébániák hirdetéseiben lehet tájékozódni.