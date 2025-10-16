Új épületet emelnek a Fehér Gólya Múzeum számára

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 800 millió forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejleszti a közkedvelt kölkedi Fehér Gólya Múzeumot.

A projekt keretében új épületben kap elhelyezést a múzeum, kerékpártárolóval, fejlesztő épülettel. Elkészül a kor igényeinek megfelelő modern kiállítás is. A tervek szerint az új épület 2027 őszén nyitja meg kapuit a látogatók előtt.



A fehér gólyák bemutatását célzó új épület gólyafészekre emlékeztető megjelenésével az épület funkcionális tartalmát fogja megjeleníteni.

A jelenlegi múzeumban működő, egyébként sikeres kiállítás mostanra már nem mindenben felel meg a kor elvárásainak, ezért szükségessé vált egy korszerű új kiállítás megtervezése is.

Az új kiállítás a gólyák életének főbb eseményeit követve mutatja majd be a fajhoz kapcsolódó ismereteket.

A beltéri kiállítást kiegészíti majd egy játszótér és egy tanösvény is. Mind a kiállítás, mind a játszótér izgalmas, tartalmas kikapcsolódást és tanulási lehetőséget kínál majd a gyerekek és kísérőik, valamint az idősebb korosztály számára is.



