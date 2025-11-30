Két baranyai város kerül a NAV ellenőreinek célkeresztjébe

2025. november 30. vasárnap 14:50

Két baranyai város kerül a NAV ellenőreinek célkeresztjébe

 

A NAV baranyai munkatársai december 1. és 7. között kedden a Siklósi Vár környéki, míg szerdán a villányi Baross Gábor utcai üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 


 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV