Két baranyai város kerül a NAV ellenőreinek célkeresztjébe
2025. november 30. vasárnap 14:50
A NAV baranyai munkatársai december 1. és 7. között kedden a Siklósi Vár környéki, míg szerdán a villányi Baross Gábor utcai üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szürke, borongós napok előtt állunk,...
- Két baranyai város kerül a NAV...
- Panelház tetejéről ereszkedve...
- Így tartanak nyitva télen a nemzeti...
- Lottó, lottó, a heti remény: itt van...
- Változik a menetrend, több buszjárat...
- Nagyon jót tett a talajnak a kiadós...
- Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú...
- Véget ér a szezon a baranyai...
- Késéssel közlekednek a vonatok a...