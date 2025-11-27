Nagyon jót tett a talajnak a kiadós csapadék

Az elmúlt egy hétben kiadós csapadék öntözte az ország jelentős részét, ezzel elkezdődött a talajok őszi-téli feltöltődése. Bár jelentős területi különbségek voltak a csapadék mennyiségében, de még a kevesebb esőben részesülő alföldi tájakon is jutott némi nedvesség a fél méternél mélyebb talajrétegbe is - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták, az elmúlt egy hétben csapadékosra fordult az időjárás, többfelé havazott is, kedden és szerdán pedig az ország nyugati és északi harmadán kiadós mennyiségű eső esett. Így az elmúlt tíz napban csaknem mindenütt meghaladta a csapadékösszeg a 20 millimétert, délnyugaton és az ország északi részén sokfelé 50-100 milliméter esett, ezzel pedig a 30 napos összeg az ország jelentős részén már meghaladja a sokéves átlagot, csak az Alföld keleti, délkeleti tájain hullott 10-15 milliméterrel kevesebb az ilyenkor szokásosnál.



A talaj felső 20 centiméteres rétege mindenütt telítődött vagy telítettséghez közeli állapotba került, a középső rétegbe azonban az Alföldön kevesebb, a fél méternél mélyebb rétegbe pedig csak délnyugaton és az Északi középhegység térségében került számottevő nedvesség.

A hőmérséklet az elmúlt egy hétben jelentősen visszaesett a megelőző időszakhoz képest, a maximum-értékek a múlt hét második felében 10, a hétvégén 5 Celsius-fok alatt alakultak, de vasárnap néhol napközben sem melegedett fagypont fölé a levegő, majd az enyhülés hatására kedden és szerdán az Alföldön már 10 fok fölötti értékeket mértek. A leghidegebb hétfő hajnalban volt, amikor a hóval borított tájakon mínusz 5 foknál is hidegebb volt.

A repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon már az elmúlt hetekben is erős, jó állapotban voltak, a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma és a november első felére jellemző enyhe időjárás kedvezett a fejlődésüknek.

Az elmúlt egy hétben az Alföldön is alaposabb öntözést kaptak az állományok, amelyek errefelé a november közepéig jellemző száraz körülmények között nehezen keltek, fejlődtek. A kiadós csapadék sokat segített a vízhiányon, de ezzel együtt a hidegebb idő is megérkezett, emiatt a vetések fejlődése kissé lelassult.

Az előrejelzés szerint a folytatásban száraz, az ilyenkor szokásosnál kissé enyhébb, csendes késő őszi időre van kilátás, a jövő hét elejétől növekvő ködhajlammal. A hőmérséklet a kevésbé felhős északi és nyugati tájakon éjszakánként fagypont alá, akár mínusz 5 fokig süllyedhet, míg a felhősebb alföldi területeken fagypont fölött alakul, de napközben 3-8 fok valószínű.

