Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan a NAV baranyai ellenőrei!
2026. január 11. vasárnap 14:29
A NAV baranyai munkatársai január 12. és 18. között a szerdán Szigetváron, a József Attila utcai, csütörtökön pedig Sásdon a Rákóczi úti kiskereskedőket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
