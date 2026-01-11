Nézze meg, hol bukkannak fel biztosan a NAV baranyai ellenőrei!





A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

