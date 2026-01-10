Néhány baranyai település megközelíthetetlen autóbusszal - A vonatok rendben járnak

A vonatok közlekedésében egyelőre fennakadás nem tapasztalható - közölte az építési és közlekedési miniszter szombaton a Facebookon.

Lázár János a közösségi oldalán azt írta: a hideg időjárás a mechanikus berendezések, elsősorban a váltók sorozatos meghibásodását okozza. A berendezések takarítása folyamatosan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik - tette hozzá, jelezve: a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek.

A miniszter megerősítette, minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartanak 24 órában annak érdekében, hogy a fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak.

Beszámolt arról, hogy az autóbuszos közlekedésben fennakadás a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal az utak állapota miatt. Az alábbi településeket jelenleg nem érintik az autóbuszok: Tagyospuszta, Csenyéte, Kánó, Imola, Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Gadány - ismertette.

Lázár János jelezte: a HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

A miniszter közlése szerint szinte az egész országban csapadékmentes az idő, a délnyugati határnál is elállt az eső. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém vármegyében, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben.



A gyorsforgalmi utak mindenütt sónedvesek, ahogy a főutak burkolata is, bár a déli országhatár mentén, illetve elszórtan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben latyakosak is lehetnek. Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat - folytatta.

Hozzátette: friss hóréteget az ország területén nem jelentettek, a látási viszonyok változóak, a hőmérséklet -11 és 0 Celsius-fok között változik.

Lázár János tájékoztatása szerint a Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál 76 073 tonna só, 1 945 224 liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 154 munkagép látja el a feladatokat.

Január 5. óta a Magyar Közút eddig 45 882 tonna sót és 2 359 015 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 11 486 tonna sót és 1 355 773 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre - ismertette.