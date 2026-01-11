Országszerte brutálisan hideg volt az éjszaka
2026. január 11. vasárnap 09:55
Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.
A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet vasárnap reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszó vízmű meteorológiai állomáson regisztrálták, mínusz 20,8 fokot.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.
Megjegyezték: a Nógrád vármegyei Zabar - ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot - ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.
