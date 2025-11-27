Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú felvételi vizsgáira
2025. november 27. csütörtök 14:08
A legkésőbb december 1-jén, hétfőn lehet jelentkezni a középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira; a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát meg kívánja írni - közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2026/2027-es tanévben.
Megjelölték azt is, hogy - az adott jogszabályi keretek között - milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és jelezték, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük - fűzték hozzá.
Idén 561 középiskola (az intézmények 49,7 százaléka) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken; ha egy tanuló azt tervezi, hogy ezek valamelyikébe jelentkezik, akkor a későbbi sikeres felvételi érdekében mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon - közölték.
A közlemény szerint az írásbeli vizsgajelentkezéshez az - Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható - elektronikus programfelület, a kinyomtatható "Központi írásbeli vizsga - jelentkezési lap", valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló "Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására" nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.
Az elektronikus jelentkezési felület használatát, kitöltését segítő videós útmutató elérhető a hivatal YouTube-csatornáján, míg a központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információk az oktatas.hu honlapon olvashatók - tudatta az OH.
Forrás: MTI - Fotó: Pixabay
