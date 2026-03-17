Vadászok adományoztak különleges készüléket a gyermekklinikának
2026. március 17. kedd 08:38
A mellkasi folyadékgyülem és légmell kezelésében alkalmazható különleges szívókészülékhez jutott hozzá a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinika az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. (OJV) adományából - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.
A PTE közleményében azt írta: a korszerű eszköz a betegek biztonságosabb és komfortosabb ellátásához járul hozzá.
Az eszközt mellkasi folyadékgyülem vagy légmell esetén alkalmazzák: ilyenkor a beteg mellkasába egy vékony szívócsövet helyeznek, amelyet a készülékhez csatlakoztatnak. A berendezés egyenletesen, előre beállított szívóerővel távolítja el a mellüregből a kóros folyadékot vagy levegőt.
A készülék folyamatosan méri a kiürülő mennyiséget, és grafikonon követhetővé teszi az ürülés trendjét is, ami segíti az orvosokat a kezelés pontos nyomon követésében - írták.
A modern készülék egyik legnagyobb előnye a mobilitás, hiszen míg korábban a betegek a fali szívórendszerhez kapcsolva kénytelenek voltak folyamatosan ágyban maradni, a könnyű és hordozható készüléket a jó állapotú betegek akár kézben tartva is használhatják, így sétálhatnak a kórteremben vagy a folyosón.
Hagyomány, hogy az OJV időről időre megajándékozza - több más kórházzal együtt - a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikáját. Az elmúlt években többek között gyermekbarát fül-orr-gégészeti endoszkópot, ultrahang- és elektroterápiás készüléket, porlasztó-lélegeztető gépet is be tudott szerezni a pécsi gyerekklinika a jótékony vadászoknak köszönhetően.
MTI - Fotó: PTE/Csortos Szabolcs
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Drogkereskedelem miatt emeltek vádat...
- Vadászok adományoztak különleges...
- Baranyában két településen is...
- Pörgős heteken vannak túl a Fordan...
- Két hét múlva gyűjtögethetnek
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Munkagödörbe hajtott egy kisbusz...
- Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy ukrán...
- Tárlatvezetéssel járhatjuk be...
- Ilyen volt a húsvéthétfői, rendhagyó...