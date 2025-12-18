Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk pénteken
2025. december 18. csütörtök 19:30
A felhős, párás, ködös tájak mellett kevésbé felhős, napos vidékek is előfordulnak, de estétől ezeken a helyeken is köd képződik.
A péntek csaknem országszerte felhősen, párásan, többfelé ködösen indul, majd nagyobb eséllyel a déli országrészben, illetve a Tiszántúlon fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik a köd, kisüthet a nap.
Szitálás, a fagyos területeken ónos szitálás előfordulhat.
A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken ennél enyhébb lehet az idő.
