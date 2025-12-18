Ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk pénteken

A felhős, párás, ködös tájak mellett kevésbé felhős, napos vidékek is előfordulnak, de estétől ezeken a helyeken is köd képződik.

A péntek csaknem országszerte felhősen, párásan, többfelé ködösen indul, majd nagyobb eséllyel a déli országrészben, illetve a Tiszántúlon fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik a köd, kisüthet a nap.

Szitálás, a fagyos területeken ónos szitálás előfordulhat.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős helyeken ennél enyhébb lehet az idő.