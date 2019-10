Ingyenesen letölthető végtagmentő applikációt fejlesztett ki dr. Rozsos István

A Végtagmentő applikáció a diabéteszben vagy érszűkületben szenvedőknek segít a szövődmények megelőzésében, a végtagvesztések elkerülésében, s június óta már majdnem ötezer aktív, s több mint 7800 státusz letöltés jött létre. Az alkalmazásról dr. Rozsos István beszélt lapunknak.



- Az applikáció ötlete 2018 áprilisában fogalmazódott meg bennem, de ehhez egy komolyabb klinikai időszaknak kellett eltelnie. Több mint 25 éve foglalkozom a kollégáimmal a végtagmentéssel, ami részben a cukorbetegek végtagmentéséből áll. A munkánk során azonban rájöttünk, hogy gyakorlatilag minden olyan keringési betegség, ami a végtagok működését, terhelhetőségét befolyásolja, az befolyásolja az emberek életét és életminőségét is -mondta dr. Rozsos István.

A sebész, érsebész szakorvos azt is elmondta, hogy a cukorbetegség és a vénás keringési betegségek is öröklődnek, családi halmozódást mutatnak, így a végtagmentő applikáció a megelőzésben is segít. Mintegy egymillió ismert cukorbeteg, ugyanennyi potenciális diabéteszes, és hozzávetőleg hárommillió vénás keringési betegségben szenvedő ember él Magyarországon. A Végtagmentő elnevezésű applikáció nemcsak nekik, hanem a több millió egészséges ember számára is sok hasznos, megbízható forrásból származó információval szolgál.

- Elkezdtünk kutatni a világban, hogy van-e ilyen applikáció, amely ennyire komplex kérdést boncolgat, s azt láttuk, hogy nincsen. Nem volt mit lemásolni, a nulláról indítottunk el egy gondolkodást, tervezést, hogy minek kell benne lennie, mi szolgálja a betegek érdekeit, mi szolgálja az orvosok érdekeit, s hogy majd mire lehetünk később büszkék. Sikerült támogatókat is szereznem, akik sokat segítettek. Az applikáció ingyenesen tölthető le, s mindegyik operációs rendszerre fejlesztettük. Nyolc hónapos folyamatos munkával jutottunk el egy működőképes, hasznos applikációhoz, amire nagyon büszke vagyok - mondta Rozsos István.

Az applikáció idén június óta működik, fő funkciói közé tartozik a betegek számára hasznos állapotfelmérés, diagnosztika, asszisztens és felvilágosító segédek, valamint az orvosok és szakdolgozók munkáját segítő receptfelírási segéd, esettanulmányok és kezelési útmutatók. A komoly szakmai tartalom miatt a zárt orvosi felület eléréséhez előzetes regisztráció szükséges.

- Jelenleg majdnem ötezer aktív, s több mint 7800 státusz letöltésünk van. Sokan jelezték, hogy nincsen okostelefonjuk, így nem tudnak hozzáférni az applikációhoz. Most azon dolgozunk, hogy a honlapunkon is legyen egy olyan PFD könyvtár, ahol az applikációban megtalálható tanácsok letölthetővé váljanak számítógépről is.

További információért látogassanak el a www.vegtagmento.hu weboldalra, és kövessék a www.facebook.com/vegtagmento Facebook oldalt, illetve Instagramon is elérhető.