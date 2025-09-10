Idén is megrendezik Fekete István emlékére a versenyt

2025. szeptember 10. szerda 13:48

Idén is megrendezik Fekete István emlékére a versenyt
Idén tizenhetedik alkalommal, 2025. október 16-án rendezzük meg a Fekete István nyomában elnevezésű versenyt. A helyszín a Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakasza lesz. Háromfős csapatok jelentkezését várják, az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói közül.






Milyen feladatokra lehet számítani?

Növény- és állatfajok felismerése,
természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi feladatok,
az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival kapcsolatos kérdések.

A verseny helyszíne: az író kezdő gazdász éveinek vidéke, Bakóca és Nagymáté környéke.

A verseny időpontja: 2025. október 16., az „Erdők Hete" keretében
A verseny rajtja: Bakócán, a falu déli végén található buszfordulónál (46,2043; 17,9973), 9:00 órakor. A csapatok 5-10 percenként, egymás után rajtolnak.
A verseny célja: Nagymátén, a Fekete István Fűvészkertben (46,1827; 17,9805).

A verseny szervezői: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mecsekerdő Zrt., Fekete István Irodalmi Társaság (Ajka), Fekete István Kulturális Egyesület (Dombóvár).
Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 30.

 

Jelentkezni lehet: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon, Neubauer Norbert, oktatási referensnél
(70/374-0295, 72/517-223, [email protected]).

 

Forrás: DDNP