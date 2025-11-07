Drogdílerekre törték rá az ajtót Mohácson a kommandósok - Videó!

Négy dílert és egy fogyasztót fogtak el a rendőrök Mohácson.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a Mecsek kommandósainak segítségével a napokban négy férfit és egy nőt fogtak el a DELTA Program keretében.

Egy 40 éves mohácsi férfit és volt élettársát, egy 31 éves szintén mohácsi nőt azzal gyanúsítanak a nyomozók, hogy júniustól jelentős mennyiségű drogot értékesítettek Mohácson és a környező településeken.

A rendőrök a férfi lakásán tartott kutatáskor kábítószergyanús, kristályos anyagot, digitális mérleget, pénzt, valamint a fogyasztáshoz használatos eszközöket foglaltak le.











A rendőrök azonosították a páros két kapcsolatát is. Információk alapján egyszer egy 23 éves mohácsi férfitól szereztek be drogot, egy 30 éves, szintén mohácsi férfit pedig azzal gyanúsítanak, hogy az általa vásárolt kábítószert a páros értékesítette tovább, majd a pénzzel el kellett számolniuk.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a három férfit és a nőt, mindegyikük ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást a főkapitányság. A 30 és a 40 éves dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt. A 23 éves férfi és a nő szabadlábon védekezhet.

A rendőrök egyik vásárlójukat, egy 35 éves dunaszekcsői férfit is kihallgattak. Drog gyanúját keltő, zöld növényi származékot találtak nála, a vele szemben alkalmazott gyorsteszt pedig igazolta a fogyasztást. Kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.