Tűz pusztított egy négylakásos társasházban Baranyában
2025. november 07. péntek 10:20
Teljesen kiégett egy négylakásos társasház egyik lakása Mázán, az Erőműtelepen.
Az ingatlan több helyiségében felhalmozott szemetet találtak a helyszínre kiérkezett bonyhádi, komlói és dombóvári hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltók - számolt be az esetről honlapján a katasztrófavédelem.
Az eset következtében további két lakás tetőszerkezete megsemmisült. A munkálatok közben az egységek több gázpalackot hoztak ki az épületből. A tűz miatt lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
