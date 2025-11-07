Tűz pusztított egy négylakásos társasházban Baranyában

Teljesen kiégett egy négylakásos társasház egyik lakása Mázán, az Erőműtelepen.

Az ingatlan több helyiségében felhalmozott szemetet találtak a helyszínre kiérkezett bonyhádi, komlói és dombóvári hivatásos, valamint a szászvári önkéntes tűzoltók - számolt be az esetről honlapján a katasztrófavédelem.

Az eset következtében további két lakás tetőszerkezete megsemmisült. A munkálatok közben az egységek több gázpalackot hoztak ki az épületből. A tűz miatt lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség.