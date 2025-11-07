Mohácsi Duna-híd: reagált a szaktárca a támadásokra, elmondták, miért van rá szükség

A mohácsi Duna-híd beruházásával kapcsolatban újabb sajtótámadás jelent meg, a kritikák azonban számos félreértést és megalapozatlan állítást tartalmaznak, közölte Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Azt írták, a híd nem önálló fejlesztés, hanem egy jövőbeli európai tranzitfolyosó kulcseleme, amely a szerb-magyar határ térségében zajló, határokon átnyúló útfejlesztésekhez kapcsolódik.

Célja a közlekedési forgalom átrendezése, különösen a balkáni irányú teherforgalom részleges átterelése a jelenleg túlterhelt röszkei átkelőről a hercegszántói határátkelő felé, valamint a jövőbeni M6-os gyorsforgalmi kapcsolatok megerősítése.



A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat kiépítése nemcsak a közlekedésszervezés szempontjából indokolt, hanem gazdasági és társadalmi hatásai is jelentősek.

A projekt elősegíti a térség felzárkózását, erősíti a helyi gazdaságot, bővíti a logisztikai lehetőségeket, támogatja az idegenforgalmat és javítja az életminőséget. A beruházás a regionális kohézió és az ország kiegyensúlyozott fejlődésének egyik kulcsa, különösen a közlekedési szempontból hátrányos helyzetű térségekben.



A költségekkel kapcsolatos kritikák sem helytállók. A híd ára egy uniós, nyílt közbeszerzési eljárásban született, három beérkezett ajánlat közül a legkedvezőbbet választva.

A költségek növekedését részben a 2022-2023-as időszakra jellemző, rendkívül magas „háborús infláció" okozta, részben pedig a projekt összetett műszaki és környezetvédelmi feltételei indokolják.

A beruházás nemcsak a híd megépítését foglalja magában, hanem közel harminc kilométernyi új, 2x2 sávos út, turbókörforgalmak, kerékpárút és több közúti híd létrehozását is.



A mohácsi Duna-híd 756 méter hosszú, három nagy támaszközzel kialakított ívhíd, amely a Duna nemzetközi hajózási útvonalát és egy fokozottan védett ártéri területet hidal át. A különleges geológiai, hajózási és környezetvédelmi előírások miatt a hagyományos, olcsóbb megoldások nem voltak alkalmazhatók. A híd 31,42 méteres szélessége, a kerékpárút és a 2x2 sávos kialakítás is hozzájárul a magasabb költségekhez.



A projekt tehát nemcsak közlekedési fejlesztés, hanem stratégiai jelentőségű, hosszú távon a balkáni és nyugat-európai kapcsolatokat, valamint a Dél-Dunántúl és Dél-Alföld fejlődését előmozdító beruházás, amely szakmailag és gazdaságilag is megalapozott."