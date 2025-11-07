Akár negyven százalékkal csökkenhet egyes élelmiszerek ára
2025. november 07. péntek 11:19
A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán péntek reggel közzétett videóban.
Zsigó Róbert közlése szerint december elsejétől a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni - tette hozzá.
Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. "Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így" - jegyezte meg.
Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Októberben is olcsóbban tankolhattunk...
- Tűz pusztított egy négylakásos...
- Drogdílerekre törték rá az ajtót...
- Akár negyven százalékkal csökkenhet...
- Tovább csökkenhet a...
- Orbán Viktor: ha valaha volt...
- Felment a függöny: eldőlt, hogy ki...
- A kertvárosi káplán, Péter fut és...
- Érkeznek a felhők, pénteken már az...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon