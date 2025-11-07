Októberben is olcsóbban tankolhattunk itthon, mint a szomszédainknál

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében a 95-ös benzin havi átlagára 574 forint volt Magyarországon, ami 4 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 578 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára 581 forintot tett ki, ez 5 forinttal kevesebb a szomszédos országok 586 forintos átlagánál, így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Azt írták, a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, miközben mindent megtesz az árstabilitás megőrzése, a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében.

A kormány célkitűzése változatlanul az, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthassanak üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, szükség esetén pedig kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében - közölte az NGM.