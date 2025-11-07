Orbán Viktor: ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van

Ha valaha volt aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, pénteken.

Az interjúban - amelyet Washingtonból, felvételről sugároztak, néhány órával a magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök tárgyalása előtt - Orbán Viktor azt mondta: ha valaha tudtak a magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van, és ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és itt próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, az éppen most van.

Hangsúlyozta: a két ország közötti együttműködés kiváló, a legmagasabb szintű politikai kapcsolatokban is; a béke és a háború vagy a bevándorlás ügyében egyetértés van.

A miniszterelnök felidézte: Magyarországon fogalmazódott meg annak idején, hogy az az irány, amely felé a Nyugat halad, zsákutcába vezet, és a globalista, liberális kormányzás nem tud választ adni az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdésekre. A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség.

Donald Trump az első elnöksége idején hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon.





A remekül működő kapcsolatok megromlottak, amikor visszatértek a globalisták a hatalomba az Egyesült Államokban. Ennek lett vége idén, amikor ismét Donald Trump lépett hivatalba, de a magyar kormányfő szerint az amerikai elnök most sokkal felkészültebb.

Egy Trump-tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára, és ez nekünk, magyaroknak jó - jelentette ki Orbán Viktor.





Magyarországon működik 1400 olyan vállalat, amely amerikai tulajdonban van, ezek a cégek mintegy százezer munkahelyet adnak a magyar gazdaságnak és a családoknak kenyeret. Ezek modern technológiákkal rendelkező cégek, nem csak munkahelyet, technológiát is hoznak ide. Idén is százmilliárd forintot meghaladó értékben érkezett amerikai beruházás - mutatott rá a miniszterelnök.

