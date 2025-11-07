Részeg, jogsi nélkül vezető autóst fogtak a rendőrök Baranyában

A rendőrök november 4-én délután Szentlőrincen állítottak meg egy autóst, ahol az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfit a bíróság évekkel korábban végleg eltiltotta a járművezetéstől, soha nem is volt vezetői engedélye, és az alkoholszonda is pozitív jelzést adott.



Tekintettel arra, hogy a férfi korábban is többször ült ittasan a volán mögé, a rendőrök az intézkedés alkalmával - mint különös visszaesőt - őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását.



Járművezetés ittas állapotban és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények elkövetése miatt nyomoz ellene a Szigetvári Rendőrkapitányság.