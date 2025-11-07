Részeg, jogsi nélkül vezető autóst fogtak a rendőrök Baranyában
2025. november 07. péntek 13:33
A rendőrök november 4-én délután Szentlőrincen állítottak meg egy autóst, ahol az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfit a bíróság évekkel korábban végleg eltiltotta a járművezetéstől, soha nem is volt vezetői engedélye, és az alkoholszonda is pozitív jelzést adott.
Tekintettel arra, hogy a férfi korábban is többször ült ittasan a volán mögé, a rendőrök az intézkedés alkalmával - mint különös visszaesőt - őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Járművezetés ittas állapotban és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények elkövetése miatt nyomoz ellene a Szigetvári Rendőrkapitányság.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Részeg, jogsi nélkül vezető autóst...
- Hargitai János: a családok állnak a...
- Mohácsi Duna-híd: reagált a szaktárca...
- Drogdílerekre törték rá az ajtót...
- Rengeteg gyerek került kórházba...
- Tűz pusztított egy négylakásos...
- Októberben is olcsóbban tankolhattunk...
- Orbán Viktor: ha valaha volt...
- Felment a függöny: eldőlt, hogy ki...
- Tovább csökkenhet a...