Kovács Balázsok Konferenciáját rendeznek a hétvégén Pécsen

Minden előadó, szervező és közreműködő ugyanazt a nevet viseli a Kovács Balázsok Konferenciáján, amelynek Pécs ad otthont november 8-án és 9-én - tájékoztatta a Pécsi Tudományegyetem (PTE) pénteken az MTI-t.

A baranyai felsőoktatási intézmény közleménye szerint az először megrendezett kétnapos esemény célja bemutatni, hogy egy formális közös nevező, mint az azonos név, képes hidat építeni a legkülönbözőbb területek és emberek között.

Bár a konferencia minden előadója, szervezője és közreműködője a Kovács Balázs nevet viseli, életútjuk, szakmájuk és gondolkodásmódjuk egészen eltérő. A konferencia pedig lebontja a szakmai határokat, reflektál az identitás és közösség fogalmára, és játékosan bizonyítja, hogy bár az emberek különbözőek, rengeteg bennük a közös pont - írták.



Az előadások témái között lesz kvantumszámítás, kardiológia, videojáték-fejlesztés, palóc fazekasság, történettudomány, hipnózis és meseterápia, szövegbányászat, genomika, politikatudomány, turizmus, matematikaoktatás, elektronikus zenei bemutató, vasúti pályadiagnosztika, pszichológia, vízkutatás és halbiológia, valamint a Fülöp-szigetek morális politikájának elemzése - sorolták a közleményben.

Az ötletgazda és főszervező Kovács Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának docense és az Elektronikus Zenei és Média Tanszék vezetője szerint a kezdeményezés "személyes kíváncsiságból született, hogy lássuk, mi történik, ha a névazonosságon túl egymás gondolataira, szakterületeire is figyelünk".

A kétnapos rendezvényre felfigyelt az MTA Nyelvtudományi Intézete is, amely a Kovács Balázs név gyakoriságát bemutató kisfilmmel készül a megnyitóra. Magyarországon a Kovács Balázs nevet közel négyezer ember viseli.

A tanácskozáson való részvétel nem csak Kovács Balázsoknak megengedett, és ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A rendezvényről további információk a https://kb.co.hu/ címen találhatók.

