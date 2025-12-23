Az ország egyes részein havazás váltja az esőt szerdán

Éjszaka a csapadékzónából a Dunántúlon többfelé eshet az eső, a hegyekben havas eső, hó is hullhat.

Szerdán folytatódik nyugaton a csapadékos idő, a délutáni, esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó válthatja fel, ugyanakkor az ország északkeleti felében nem várható érdemi csapadék.

Az északkeletire forduló szél nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű.

A csúcshőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul, a csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum.