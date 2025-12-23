Az ország egyes részein havazás váltja az esőt szerdán
2025. december 23. kedd 19:30
Éjszaka a csapadékzónából a Dunántúlon többfelé eshet az eső, a hegyekben havas eső, hó is hullhat.
Szerdán folytatódik nyugaton a csapadékos idő, a délutáni, esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó válthatja fel, ugyanakkor az ország északkeleti felében nem várható érdemi csapadék.
Az északkeletire forduló szél nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű.
A csúcshőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul, a csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Az ország egyes részein havazás...
- Prémium minőségű tejet adó...
- A vevők dobták össze egy idős...
- Ingyen parkolhatunk Pécsett az ünnepi...
- Állatorvosi ügyelet karácsonykor...
- Így tartanak nyitva a nemzeti park...
- A vizsgált égősorok csaknem...
- Átmeneti időre változik a pécsi IC-k...
- Itt a razzia mérlege: több mint...
- A karácsonyvárás jegyében találkoztak...