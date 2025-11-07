Szombaton is hűvös, borongós napra számíthatunk

Éjszaka tovább növekszik dél felől a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős vagy borult ég valószínű, és késő estétől elsősorban a Dunától keletre várható szórványosan eső, zápor.

Az éjszaka első felében az északi völgyekben átmenetileg még köd is képződhet.

Szombaton időszakos felszakadozások mellett erősen felhős vagy borult idő várható. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor, a nyugati megyékben kisebb az esély csapadékra. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél, de ma estig a nyugati tájakon még lehet élénk a délkeleti, déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, csupán a derült északi völgyekben fordulhat elő gyenge fagy.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 10 és 15 fok között várható.