Két új területi jegyet vezetnek be a Dunán a horgászok számára

A Duna-és vízrendszere kapcsán két új területi jegy kerül bevezetésre, a horgászok kérésének megfelelően, közölte a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége.

A felnőtt 24 órás területi jegy, amelyhez a következő szabályozás kapcsolódik: A 24 órás területi jeggyel 4 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat, ezen belül egy halfajból 2 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 7 kg-ot tarthat meg. A fogott halakat az adott napra kell beírni a fogási naplóba, ami nem lehet több a törvény által leírt napi kifogható mennyiségnél.



A másik jegytípus az ifjúsági 24 órás területi jegy, ehhez kapcsolódó szabályozás: a 24 órás területi jeggyel 3 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat, ezen belül egy halfajból 2 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg-ot tarthat meg. A fogott halakat az adott napra kell beírni a fogási naplóba, ami nem lehet több a törvény által leírt napi kifogható mennyiségnél.



További apró módosítás - szintén a horgászok kérésének figyelembe vételével - hogy az őszi ponty telepítéseket követően élő hallal is kehet majd horgászni: Őszi ponty telepítéseket követően határozott ideig a békés halakra horgászati tilalom lép érvénybe, a Külső-Béda és Mocskos-Duna vízterületeken, de ragadozó halakra élő hallal és pergetve lehet horgászni.