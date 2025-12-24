Szomszédok: két baranyai atyafi közösen termelte és árulta a drogot - Videó!
2025. december 24. szerda 08:27
A garázsban és az ingatlanjaik közötti erdős területen is drogot termesztett két molványi férfi. A DELTA Program keretében fogták el őket, azóta rács mögött várják sorsuk alakulását.
A szigetvári nyomozók a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival december 9-én összehangolt akció keretében csaptak le két dílerre Molványban.
A gyanú szerint a 32 és a 25 éves szomszéd férfi az ingatlanjaikkal határos erdős területen, valamint egyikük garázsában is kábítószert termesztettek 2024 óta, majd azt értékesítették Szigetváron és Pécsett.
Megállapodásuk alapján egyikük felelt a termesztéshez szükséges magok és eszközök beszerzéséért, míg a másik értékesítette a leszüretelt és megszárított cannabist, a bevételen pedig osztoztak.
A rendőrök a kutatásokon összesen közel 2 kg droggyanús anyagot, az értékesítéshez szükséges eszközöket - mérleg, simítózáras tasakok, üres műanyag kapszulák -, valamint a termesztéshez használt eszközöket - lámpák, öntöző, hungarocell kamra - foglaltak le.
Emellett a páros bankszámláit is zár alá vették a nyomozók, de pénzt is foglaltak le tőlük, amellyel együttesen közel egymillió forintos vagyonbiztosítást értek el.
Kihallgatásukat követően mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a járásbíróság elrendelt.
Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz ellenük a Szigetvári Rendőrkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
