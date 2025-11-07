Hargitai János: a családok állnak a kormány gazdaságpolitikájának fókuszában

A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát költi a kormány a családokra - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Hidason pénteken, az új bölcsődeépület átadásán. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki az ünnepségen, hogy a a liberális irányokkal szemben a magyar kormány gazdaságpolitikájának fókuszában a család, azon belül leginkább a fiatalok, az anyák és a nyugdíjasok állnak.

Hidason új bölcsődei épületet emeltek, ezzel megduplázták a férőhelyek számát. 350 millió forintos , pályázati forrásból megvalósult beruházás részeként egy csaknem 380 négyzetméter alapterületű bölcsőde jött létre, amelybe eszközöket is vásároltak.



Koncz Zsófia az átadóünnepségén kifejtette, a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-jén visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, harmincféle intézkedést vezettek be három fő pillér mentén.

A kormányzat a családok anyagi megerősítése mellett az otthonteremtési lehetőségek jelentős kibővítését, továbbá a munkahelyek teremtését, a dolgozni akaró, kisgyermeket nevelő anyákat kívánta segíteni intézkedéseivel.

Ennek részeként komoly bölcsődei hálózatfejlesztést hajtottak végre, így míg 2010 előtt az ország 3155 településén mindössze 326 bölcsőde volt, addig ma 1250 helységben működik ilyen intézmény, azaz több mint 900 bölcsőde épült az utóbbi másfél évtizedben.

Közölte, hogy egyre nagyobb az igény a szolgáltatásra, ugyanis 2010-ben mindössze a három éven aluli gyermekek 10 százaléka számára volt férőhely, ma már 27 százalékuknak jut hely.

Felhívta a figyelmet, hogy Baranya vármegyében az országos átlagnál is jobbak az eredmények, 301 településből csak 11 rendelkezett bölcsődével 2010-ben, ma már 66 településen kínálják ezt a szolgáltatást, és az országos átlagnál is magasabb a férőhelyek aránya.

Azt mondta, hogy amikor a kormány bölcsődéket épít, akkor a jövőnek és a kisgyermekes családoknak üzeni: hosszú távra tervez a családokkal, a településsel és a munkahelyekkel.

Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikájának fókuszában - a liberális irányokkal szemben - sose az egyéni ember van, hanem a család, azon belül leginkább a fiatalok, az anyák és a nyugdíjasok.

Utalt arra, hogy Washingtonban pénteken Magyarország és annak legerősebb szövetségese, az Egyesült Államok olyan energetikai megállapodást köt, amelynek segítségével a családpolitikai támogatására alkalmas gazdasági környezetet lehet teremteni.

A baranyai önkormányzat elnöke, Őri László arról beszélt, hogy a vármegyében az elmúlt másfél évtizedben tízmilliárd forintot fordítottak bölcsődék és óvodák építésére, korszerűsítésére, bővítésére.

- Így modern, a szülők elvárásainak megfelelő intézmények jöttek létre, ez pedig különösen fontos egy fejlődési pályán álló, korábban leszakadónak számító térségben - mondta.

Berg Csaba, a település független polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy egy település jövőjét az mutatja meg, van-e óvodája, bölcsődéje, illetve hogy ezek az intézmények fejlődnek, bővülnek-e.

- Hidason ez a helyzet - mondta, kifejezve abbéli reményét is, hogy hamarosan az idősebb korosztály számára is kínál fejlesztést a település.

Képünkön: Hargitai János (KDNP), a térség országgyűlési képviselője beszédet mond az új bölcsődeépület átadásán a baranyai Hidason 2025. november 7-én.