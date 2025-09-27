Vasárnap is hűvös, borongós napra számíthatunk

Alapvetően felhős időre lehet számítani, időszakosan vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időszakokra a nap is előbukkan.

Vasárnap reggelig csak kevés helyen, míg onnantól az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakosan csapadék.

A keleties, majd az éjszakától általában északiasra forduló szél napközben helyenként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 15 és 21 fok között valószínű.