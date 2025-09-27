Vasárnap is hűvös, borongós napra számíthatunk
2025. szeptember 27. szombat 18:14
Alapvetően felhős időre lehet számítani, időszakosan vékonyodhat, csökkenhet a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időszakokra a nap is előbukkan.
Vasárnap reggelig csak kevés helyen, míg onnantól az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakosan csapadék.
A keleties, majd az éjszakától általában északiasra forduló szél napközben helyenként megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 15 és 21 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megérkeztek az ötös lottó...
- Vasárnap is hűvös, borongós napra...
- Még hetekig pótlóbuszozhatunk a pécsi...
- A reménytelenség pécsi utcája: a...
- Kereken ezer új autóbusszal bővítik a...
- Mi lesz veled, uránvárosi piac? Szép...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Nyilvános a nemzeti konzultáció...
- Rendkívüli döntés született:...
- Ma Pécsett, holnap Mohácson bukkannak...