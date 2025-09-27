Nyilvános a nemzeti konzultáció utolsó kérdése is
2025. szeptember 27. szombat 10:32
Itt a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése: Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével? - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.
Hidvéghi Balázs elmondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt.
Rámutatott: a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése.
Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely, és rekord alacsony munkanélküliség - tette hozzá.
Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót - folytatta, hangsúlyozva: ez több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.
"Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne" - jelentette ki Hidvéghi Balázs.
Az államtitkár közölte, a döntés, ami előttünk áll, világos: folytatjuk a magyar utat adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével, vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt, és megszüntetnék a rezsicsökkentést.
"A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket!" - mondta.
Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen! - tette hozzá Hidvéghi Balázs.
MTI
