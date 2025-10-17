Putyinnal is egyeztetett Orbán Viktor a békecsúcsról
2025. október 17. péntek 15:30
Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel - írta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai-orosz találkozóról.
"Az előkészületek gőzerővel zajlanak" - fogalmazott a miniszterelnök.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kilenc éve tüntették el a föld...
- Csak a TEK csapatát nem tudták...
- Kalapáccsal végzett áldozatával egy...
- Késéssel járnak a vonatok a pécsi...
- Budapesti békecsúcs - Orbán Viktor:...
- Továbbra is láthatók Mohács közelében...
- Megjöttek a friss adatok, ennyit...
- Putyinnal is egyeztetett Orbán Viktor...
- Kemencés muflon vadász módra
- Sokáig mérnöknek készült az ország...