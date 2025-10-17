Putyinnal is egyeztetett Orbán Viktor a békecsúcsról

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel - írta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai-orosz találkozóról.

"Az előkészületek gőzerővel zajlanak" - fogalmazott a miniszterelnök.