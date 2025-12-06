Orbán Viktor szerint csak magunkra számíthatunk

Csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén, szombaton.



Ez nemcsak becsületbeli kérdés, nemcsak önbecsülés kérdése, hanem ez gazdasági kérdés is. Amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik gazdaságilag, rosszul jár. Mindig csak akkor voltunk sikeresek, amikor Magyarország szuverén, önálló állam volt és a saját útját járta - tette hozzá.

A miniszterelnök idézte az Egyesült Államok nemrég megalkotott új nemzetbiztonsági stratégiáját, amiben kontinensünkről az áll, hogy "az európaiak nagy többsége békét akar, de ez a vágyuk nem alakul politikai cselekvéssé, nagyrészt azért, mert a kormányaik megcsúfolják a demokráciát".