Orbán Viktor szerint csak magunkra számíthatunk
2025. december 06. szombat 15:19
Csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök kecskeméti háborúellenes gyűlésén, szombaton.
Ez nemcsak becsületbeli kérdés, nemcsak önbecsülés kérdése, hanem ez gazdasági kérdés is. Amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik gazdaságilag, rosszul jár. Mindig csak akkor voltunk sikeresek, amikor Magyarország szuverén, önálló állam volt és a saját útját járta - tette hozzá.
A miniszterelnök idézte az Egyesült Államok nemrég megalkotott új nemzetbiztonsági stratégiáját, amiben kontinensünkről az áll, hogy "az európaiak nagy többsége békét akar, de ez a vágyuk nem alakul politikai cselekvéssé, nagyrészt azért, mert a kormányaik megcsúfolják a demokráciát".
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A pécsi pályaudvaron decemberben...
- Hétfőtől megvásárolhatók a 2026-os...
- Orbán Viktor szerint csak magunkra...
- Novemberben is olcsóbban...
- Tematikus túrán ismerhetjük meg az...
- A pécsi színésznő, Vári Éva Prima...
- Nézőpont Intézet: Emelkedett Orbán...
- Szabadnapos rendőr mentett életet...
- Új helyzet van! Így összegzett Orbán...
- Orbán: Magyarországon sosem fogják...