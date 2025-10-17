Nagyon lehűl a levegő szombatra virradó éjszaka

Éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, ugyanakkor a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek. Legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék.

Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként - elsősorban az északkeleti tájakon - előfordulhat.

Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában -3 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő