Nagyon lehűl a levegő szombatra virradó éjszaka
2025. október 17. péntek 19:30
Éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, ugyanakkor a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek. Legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék.
Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként - elsősorban az északkeleti tájakon - előfordulhat.
Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában -3 és +4 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő
MTI
